Tchad : le ministre de l'Aménagement du territoire serre la vis contre l'occupation illégale des réserves de l'État

Selon le ministre, il est inadmissible qu'un particulier prétende être le propriétaire d'une réserve de l'État. « Il n'est pas possible pour une personne d'occuper illégalement une propriété de l'État », a-t-il souligné. Il a également précisé qu'une équipe serait mise en place pour recenser toutes les réserves de l'État occupées de manière illégale, afin de rendre compte à la hiérarchie.



Concernant l'individu en question, il a été révélé qu'il avait obtenu de manière frauduleuse un titre foncier, sans respecter les procédures en vigueur. « La commission chargée de statuer sur l'attribution de ce terrain ne s'est jamais réunie, et malgré cela, cet homme détient une autorisation d'occupation provisoire », a ajouté le ministre.



Profitant de cette descente, le ministre a mis en garde toutes les personnes impliquées dans de telles pratiques depuis des décennies, affirmant que « sous la politique du gouvernement et du Président de la République, cela ne passera plus ». Il a dénoncé la location illégale de certaines réserves de l'État par des individus, sans que les bénéficiaires ne sachent à qui revient l'argent de ces transactions.



Enfin, le ministre a lancé un appel à tous ceux qui occupent illégalement des domaines publics, les invitant à quitter ces lieux au plus vite. Il a conclu en affirmant que son ministère mettra fin à ces pratiques frauduleuses.