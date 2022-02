Tchad : le ministre de l’Economie lance le projet de consolidation de la paix à Abéché

Le ministre de l’Economie, de la Planification du développement et de la Coopération internationale, Dr Issa Doubragne, accompagné de quelques membres du gouvernement et des autorités locales, a lancé officiellement ce mardi, au village Tandou, localité située à 5km à la sortie Est d´Abéché, le projet de consolidation de la paix et de la sécurité entre les communautés d´agriculteurs et d'éleveurs, dans les provinces du Salamat, du Sila et du Ouaddaï.



C'est un projet qui est l'œuvre du système des Nations-Unies, à travers le Programme Alimentaire Mondial (PAM), en partenariat avec le gouvernement du Tchad. Le lancement de ce projet de l´aménagement de la vallée de Tandou s'inscrit dans une vision globale de projets de résilience, qui est de fournir un appui en moyen d´existence et en actifs au développement, de la remise en état des actifs naturels et productifs et des infrastructures, au profit des personnes vulnérables, estimées à environ 1499 ménages et 6 villages, dont 56% de femmes.



Dans sa présentation du projet, la coordinatrice résidente du système des Nations-Unies au Tchad, Mme Violette Kakyomya, a fait un bref aperçu de l´exécution du projet, comme suit : trois seuils d´épandage en série pour permettre l´infiltration des eaux en amont et aval, et accroître la recherche de la nappe phréatique, afin de faciliter la pratique des cultures pluviales, de décrue et maraichères ; une digue en terre avec deux déversoirs renforcés par un muret et des gabionnages ; des digues filtrantes afin de réduire le transport d'éléments solides vers les terres cultivables, etc.



Pour elle, les résultats attendus devront garantir la sécurité alimentaire de la zone, mais aussi de consolider la paix et le renforcement de la cohésion sociale, entre les différentes communautés de la province du Ouaddaï.



Lançant le projet, le ministre de l’Economie, de la Planification du développement et de la Coopération internationale a dit que la mise en œuvre de ce projet va aider sans nul doute le Tchad à poser les jalons d'une nouvelle dynamique de cohésion sociale, entre les filles et fils de ces trois provinces, et permettra de résoudre le problème des conflits intercommunautaires qui endeuillent des familles, divisent les communautés et sapent les efforts du gouvernement dans sa quête de l´amour et de vivre ensemble.



Il a suite exprimé sa profonde gratitude, au nom du gouvernement tchadien, à l´ensemble des agences du système des Nations-Unies au Tchad. Enfin, Issa Doubragne réitère sa disponibilité à coopérer et à travailler conjointement, pour l´identification des nouvelles priorités, suivant les secteurs clefs, en cette période de transition et au-delà. Une visite guidée du site du projet a mis un terme à la cérémonie.



Il faut noter que les cinq membres du gouvernement ont également visité le camp des réfugiés de Kouchaguine Mourra, pour s'imprégner des conditions de vie des réfugiés, et leur prise en charge par les organismes des Nations-Unies.