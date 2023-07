Tchad : le ministre de l'Éducation annonce des mesures pour réguler les établissements d'enseignement privés

Le ministre reconnaît la contribution indéniable des établissements d'enseignement privés à l'éducation, mais il constate cependant que certains d'entre eux sont créés dans un but lucratif. Selon le ministre, de nombreux établissements d'enseignement privé fonctionnent aujourd'hui sans autorisation et échappent au contrôle pédagogique et administratif des autorités éducatives.



Il souligne que ces établissements privés vont à l'encontre de la philosophie de l'éducation, dont l'objectif est de garantir l'épanouissement de l'enfant. En effet, ils recrutent des enseignants non qualifiés, ne respectent pas les manuels et les programmes d'enseignement en vigueur, et utilisent parfois des chambres à coucher comme salles de classe, entre autres pratiques problématiques.



Afin d'améliorer la situation de l'enseignement privé, le ministre annonce le lancement prochain de contrôles dans ces établissements, conformément à l'esprit du moratoire de deux ans signé par le Premier ministre.