Tchad : le ministre de l’Education appelle les enseignants à poursuivre normalement leurs activités

Dans un communiqué officiel, signé le lundi 2 décembre 2024, le ministre de l'Éducation nationale et de la Promotion civique, Mamadou Gana Boukar, annonce que son département s'est engagé à revaloriser la fonction enseignante, conformément au programme politique du chef de l'État, en ce qui concerne la refondation du système éducatif.



Mais, c'est en ce moment précis où les efforts sont déployés en faveur de l'éducation, que des individus malintentionnés s'activent pour perturber les activités pédagogiques, en cherchant à manipuler certains enseignants.



Face à cette situation, le ministre appelle ces derniers à poursuivre normalement leurs activités et met en garde les agitateurs et ceux qui se hasarderaient à suivre leurs consignes.



Par ailleurs, le chef de département de l'Education nationale et de la Promotion civique précise que l'Inspection générale du ministère est instruite à mener des missions inopinées de contrôle afin de prendre des mesures appropriées conformément aux textes en vigueur.