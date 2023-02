Tchad : le ministre de l'Éducation demande la liste nominative des inspecteurs pédagogiques de l'enseignement secondaire

Le ministre de l'Education Nationale et de la Promotion Civique, M. Moussa Kadam, a émis une note circulaire signée le 14 février 2023, dans laquelle il demande aux délégués provinciaux de l'Education nationale de fournir les listes nominatives de tous les inspecteurs pédagogiques de l'Enseignement Secondaire (IPES) travaillant dans leurs circonscriptions respectives. Cette décision vise à mieux maîtriser et gérer ces inspecteurs, afin de réussir la refondation de l'école tchadienne recommandée par le Dialogue National Inclusif et Souverain (DNIS).



L'éducation est un secteur clé dans le développement de tout pays. C'est pour cette raison que la refondation de l'école tchadienne est une priorité pour le gouvernement tchadien. Cette initiative a été recommandée par le Dialogue National Inclusif et Souverain (DNIS) qui s'est tenu en novembre 2021.