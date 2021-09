Tchad : le ministre de l'Éducation nationale à Mao pour la rentrée scolaire

Le ministre de l'Éducation nationale et de la Promotion civique, Kosmadji Merci, a été accueilli ce 30 septembre à la sortie sud de la ville de Mao par une forte délégation conduite par le gouverneur de la province du Kanem, le général Ousman Brahim Djouma, en présence du délégué de l'éducation nationale et de la promotion civique du Kanem, Ousman Goulgoulaye.



Le ministre a fait le déplacement avec une forte délégation. Il s'agit des représentants des partenaires techniques et financiers. Il procédera le 1er octobre au lancement de la rentrée scolaire 2021-2022.