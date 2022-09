Tchad : le ministre de l'Élevage appelle à la mobilisation contre les conflits agriculteurs-éleveurs

Le ministre de l'Élevage et des Productions animales, Abderahim Awad Atteib, s'est exprimé ce 24 septembre en plénière sur les conflits entre les agriculteurs et les éleveurs.



"C'est un problème qui est en train de faire perdre beaucoup de vies. Ceux qui sont en train de mourrir ce sont nos parents", indique le ministre. Abderahim Awad Atteib appelle chaque participant à s'engager dans la sensibilisation autour de soi, auprès de ses parents. "Il ne faut pas attendre", dit-il.



"Si les agriculteurs ne font pas de champs pièges, on n'aura pas de problème (...) Si les éleveurs restent dans leurs couloirs de transhumance, on n'aura pas ce problème", rappelle Abderahim Awad Atteib.