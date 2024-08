Tchad : le ministre de l’Enseignement supérieur reçoit l’ambassadeur d’Afrique du Sud

Le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la Formation professionnelle, Tom Erdimi a accordé une audience ce matin à l'ambassadeur de la République d'Afrique du Sud au Tchad, Muzikayifani Khehla Joseph Nkosi.



Les deux personnalités ont échangé autour du sujet lié à la coopération bilatérale entre le ministère de l'Enseignement supérieur du Tchad et celui de l'Afrique du Sud.



A cet effet, le ministre d'État et l'ambassadeur se sont convenus pour la signature prochaine de l'accord-cadre. En effet, ce futur accord-cadre qui ouvrira la voie aux institutions d'enseignement supérieur du Tchad de nouer divers types de partenariat avec celles de l'Afrique du Sud.



Le ministre d'État et son hôte se sont félicités de cette fructueuse coopération académique qui permettra au Tchad de bénéficier de l'expérience des institutions d'enseignement supérieur sud-africaines réputées meilleures en Afrique et dans le monde.