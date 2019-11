Tchad : le ministre de l'Environnement à l'Est, à la tête d'une délégation

Le ministre a expliqué que son déplacement à Abéché vise à évaluer les services environnementaux et accueillir la deuxième vague des oryx et addax. Ils seront acheminés à la réserve de Ouadi Rimé et Ouadi Hachim.



Il a évoqué également la mise en place du comité provincial chargé de contrôler et de lutter contre la coupe de bois et le braconnage, afin de mieux préserver l'écosystème.



"La lutte contre la dégradation de l'environnement est l'affaire de tous", a déclaré le ministre. Il a invité les uns et les autres au respect des mesures relatives à la protection de l'environnement.