Tchad : le ministre de l'Environnement appelle à l'action contre la pollution plastique

Lors de son discours, le ministre Mahamat Abdelkerim Hanno a exprimé sa gratitude envers les journalistes présents et les a encouragés à jouer un rôle actif en sensibilisant la population à l'importance de cette journée. Il a également invité tous les citoyens, qu'ils soient jeunes ou vieux, des villes ou des campagnes, à participer aux activités de nettoyage, en mettant l'accent sur le ramassage des déchets plastiques et le curage des caniveaux.



Le ministre a souligné que la Journée Mondiale de l'Environnement 2023 rappelle l'importance des actions individuelles dans la réduction de la pollution plastique. Il a appelé à accélérer les mesures existantes et à promouvoir l'économie circulaire.



Le Tchad a pris des mesures strictes pour lutter contre la pollution plastique, notamment en interdisant les emballages plastiques non biodégradables dans la ville de N'Djamena. Ces mesures viennent renforcer la loi adoptée en 1992, qui interdit l'importation de sacs plastiques dans le pays.



Le ministre a souligné que la protection de l'environnement est une préoccupation constante du Président de la République et du gouvernement. Il a également souligné l'importance de la coopération internationale dans la lutte contre la dégradation de l'environnement, en faisant référence aux trois conventions de Rio de 1992 auxquelles le Tchad a adhéré.



Mahamat Abdelkerim Hanno a exprimé sa gratitude envers tous ceux qui s'engagent dans la lutte contre la pollution plastique et a réaffirmé l'engagement du Tchad à protéger son environnement pour un développement durable.