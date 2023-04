Tchad : le ministre de l’Environnement visite le site pétrolier de Komé

Le ministre de l’Environnement, de la Pêche et du Développement durable, Mahamat Abdelkerim Hanno, s'est rendu sur le site pétrolier de Komé, pour constater la situation environnementale et apporter son soutien au personnel tchadien travaillant sur le site.



Cette visite intervient après la décision historique du gouvernement tchadien, prise par le président de Transition, de confier la gestion du pétrole de Doba au Tchad. Abdelkerim Hanno a visité plusieurs installations et puits, à travers la zone de Komé, avant de laisser sur place quelques techniciens de son département, pour travailler avec le service environnemental de Komé pendant une dizaine de jours.



Ils doivent déterminer, s'il y a eu, des destructions de l'environnement après le départ des expatriés. Le ministre a salué la décision historique du gouvernement de confier la gestion du pétrole de Doba au Tchad, affirmant que les Tchadiens ont la capacité et l'expérience pour gérer leur propre pétrole.



Il a également souligné l'importance de communiquer autour de cette décision, et de compter sur le personnel tchadien sur le terrain, qui dispose d'une longue expérience et de compétences. Le pétrole de Doba revient désormais au Tchad, et sa gestion doit être assurée par les Tchadiens.



Le gouvernement s'engage à travailler en étroite collaboration avec le personnel tchadien sur le terrain pour assurer la gestion responsable de cette ressource vitale.