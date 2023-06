Tchad : le ministre de la Formation professionnelle en visite de travail à Sarh

Accompagné d'une forte délégation, le ministre de la Formation professionnelle et de la Microfinance, Ousmane Moussa Mahamat, est arrivé ce 13 juin à Sarh, chef-lieu de la province du Moyen-Chari.



À son arrivée à la sous-préfecture de Balimba, le chef du département de la Formation professionnelle et de la Microfinance a été chaleureusement accueilli par le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Ousmane Brahim Djouman, accompagné de ses proches collaborateurs.



L'objectif principal de cette mission ministérielle d'Ousmane Moussa Mahamat est de procéder au lancement officiel de l'examen de fin d'année de la formation technique et professionnelle, du Centre de Formation Technique et Professionnel, qui aura lieu demain, le 14 juin 2023.



En plus de cela, le ministre remettra également quelques matériels au Centre.