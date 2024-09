Tchad : le ministre de la Jeunesse et des Sports reçoit sa collègue des Transports

Dans sa stratégie d’être au service de la jeunesse et de lutter pour son épanouissement, le ministre de la Jeunesse et des Sports Abakar Djermah Aumi a reçu en audience le, 18 septembre 2024, sa collègue des Transports, de l’Aviation civile et de la Météorologie nationale, Mme Fatimé Goukouni Weddeye.



Le volontariat des jeunes et l’insécurité routière sont au centre des échanges. Les deux départements ministériels entendent recruter les jeunes volontaires, les former dans la gestion de la sécurité routière pourra permettre de rendre fluide la circulation dans la ville de N’Djamena, et aussi dans certaines grandes villes du pays.



Cela permettra aussi de réduire le tôt de chômage en milieu jeune. Pour eux, prendre des dispositifs avec les jeunes volontaires serait aussi une manière de faire passer le message aux usagers sur le nouveau code de la route et la notion de citoyenneté.



Les deux ministres entendent mettre en synergie leurs efforts pour des résultats qui peuvent impacter le milieu jeune et la population tchadienne tout entière.