Tchad : le ministre de la Justice annonce l'ouverture d'enquêtes après les violences du 20 octobre

Le ministre de la Justice Mahamat Ahmad Alhabo a requis ce vendredi les magistrats du parquet d'instance et d'instruction des Tribunaux de grande instance de N'Djamena, Moundou, Doba et Koumra à l'effet d'ouvrir des enquêtes et d'engager des poursuites à l'encontre de toutes personnes, civiles et militaires impliquées, à l'occasion des évènements du 20 octobre 2022, ayant entrainé mort d'hommes, blessures et destruction des biens.



Des manifestations ont été violemment réprimées hier à travers le pays, faisant au moins 50 morts et 300 blessés.