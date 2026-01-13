Alwihda Info
TCHAD

Tchad : le ministre de la Production et de l’Industrialisation agricole en visite de travail à Mao


Alwihda Info | Par Djidda Mahamat - 13 Janvier 2026



Le ministre de la Production et de l’Industrialisation agricole, Kedda Balla, est arrivé ce soir à Mao pour une visite technique.

Il a été accueilli à la sortie sud de la ville par les autorités administratives, militaires, traditionnelles et locales, ainsi que par des représentants de la société civile et des partenaires techniques et financiers. L’accueil était conduit par le secrétaire général de la province, Annour Djibrine Abdoulaye, représentant le délégué général.

À son arrivée, le ministre a visité le jardin de l’Association des femmes productrices et transformatrices des produits locaux du Kanem. Il a salué le courage et le dynamisme de ces femmes pour leur contribution remarquable à l’agriculture et à la transformation locale, malgré les difficultés rencontrées.

Les femmes productrices ont soulevé les difficultés qu’elles rencontrent dans le cadre de leurs activités. Cette tournée concerne six provinces, dont celle du Kanem constitue la première étape.


