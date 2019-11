Tchad : le ministre de la Santé publique face aux députés

Le ministre de la Santé publique, le professeur Mahamoud Youssouf Khayal a pris part lundi à la plénière de l'Assemblée nationale. Il a été interpellé par les députés sur le système de santé au Tchad et a apporté plusieurs clarifications.



La ministre secrétaire générale du Gouvernement, chargée des relations avec l'Assemblée nationale, Mariam Mahamat Nour, a également pris part à la plénière.



D'autres questions plus spécifiques ont été posées au ministre de la Santé publique, notamment le recrutement des médecins spécialistes, le manque de déontologie chez un grand nombre de médecins, l'incompétence, la négligence dangereuse de certains d'entre-eux causant ainsi beaucoup de décès, et le coût de la santé au Tchad.