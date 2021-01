Tchad : le ministre de la Santé publique inspecte l'hôpital de Farcha

Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul, a visité samedi l'hôpital provincial de Farcha pour féliciter et encourager les responsables et le personnel engagés dans la lutte contre la pandémie de Covid-19.



Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul a indiqué que le chef de l'État a mis les moyens nécessaires pour permettre aux agents de santé de prendre en charge les malades de Covid-19.



Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul a mis l'accent sur la responsabilité des jeunes qui doivent respecter les mesures barrières et sensibiliser pour prévenir la propagation dans leurs familles respectives et dans la ville de manière générale.



Le coordonnateur national de riposte sanitaire, Pr. Choua Ouchemi, a salué l’abnégation du personnel de l’hôpital de Farcha pour le travail accompli et l’a exhorté à maintenir le cap.



Depuis le 4 février 2020, l'hôpital provincial de Farcha est érigé en centre de prise en charge des malades de Covid-19.



Le Secrétaire d’Etat à la Santé publique et à la Solidarité nationale, Dr. Djiddi Ali Sougoudi, a souligné que l'hôpital peut servir de cadre de renforcement des compétences des agents pour plus d’efficacité dans la prise en charge de cette pandémie. Il a loué les efforts du personnel.



Le directeur général de l’hôpital, Ahmat Soulemana, a rassuré le ministre de leur disponibilité à continuer dans la même lancée et à préserver les acquis. Il a énuméré les besoins urgents de l’hôpital.



Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale a a recommandé le professionnalisme, la rigueur dans le travail, la gestion rationnelle des biens et l’esprit d’équipe pour sauvegarder l’image de cet établissement sanitaire. Il a également visité le nouveau laboratoire qui sera réceptionné très bientôt, ainsi qu'un autre chantier pour l’élargissement des services.