Tchad : le ministre de la Santé publique réceptionne 48 véhicules et 500 motos

Le ministre de la Santé publique, Dr Abdelmadjid Abderahim a réceptionné ce 09 octobre 2024, à la centrale pharmaceutique du Tchad, des équipements de la vaccination.



Il s’agit d’un don de la Banque mondiale et de l'Alliance Gavi. En effet, 17 véhicules et 202 motos ont été reçus sur fonds CDS3, 31 véhicules et 298 motos sur fonds RSS. Le total fait 48 véhicules et 500 motos remis pour renforcer les activités sanitaires.



Selon le ministre de la Santé, Dr Abdelmadjid Abderahim, c'est une étape importante dans la lutte contre les maladies de l'enfance, et les soins de santé primaire. Pour le ministre de la Santé, ces équipements viennent à point nommé, au moment où la réponse sanitaire reste à jamais renforcée, avec les activités de vaccination qui continuent à bénéficier les soutiens de PTFS.



Il a salué la coopération entre le Tchad et la Banque mondiale et l'Alliance Gavi, à travers les bureaux nationaux et les représentations techniques présentes au Tchad. Destinés pour les districts et les centres de santé, le ministre a indiqué que ces équipements serviront à la supervision formative du système sur le terrain, à l'approvisionnement en vaccins de routine, et à la mise en œuvre des stratégies avancées.



Le ministre a également salué le geste de la Banque mondiale qui a fait une dotation de 218 réfrigérateur avec kits de recharge, 106 congélateurs avec kits de rechange ; 4 camions frigorifiques pour la distribution des vaccins ; 8 véhicules de marque Toyota Hilux pour appui à la supervision, 316 appareils pour le monitorage de température des équipements de chaînes de froid.



Enfin, le ministre a rassuré que ces matériels seront utilisés au profit de la population en général, et pour la mère et l'enfant en particulier. Il a également salué l'effort des partenaires, notamment l'UNICEF qui a facilité l'acquisition et le transport de ces matériels, du financement de GAVI et l'UNOPS, et de la Banque mondiale.



Après avoir réceptionné les clés, Dr Abdelmadjid Abderahim a visité tour à tour les matériels reçus, notamment les camions, motos, frigos et réfrigérateurs. Ils sont stockés dans trois centres, la centrale pharmaceutique, le dépôt des matériels sanitaire et le ministère de Santé. Un déplacement avec les journalistes a été effectué dans les différents centres, pour s'enquérir sur le stock de ces différents matériels qui viennent renforcer davantage le système sanitaire du Tchad.