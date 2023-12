Tchad : le ministre de la Santé publique visite les installations du nouvel hôpital d'Am-Timan

En séjour à Am-Timan, chef-lieu de la province du Salamat, dans le cadre de la campagne référendaire, le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abderahim, a saisi l'occasion pour effectuer une visite au nouvel hôpital provincial d'Am-Timan.



Entouré du délégué provincial sanitaire du Salamat, Dr Adoum Mahamat Tidjani, et d'autres responsables du service sanitaire, le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abderahim, a inspecté lors de cette visite, toutes les nouvelles installations dans les multiples services du nouvel hôpital.



Construit par les plus hautes autorités du pays, l'hôpital provincial est équipé de matériels médicaux techniques flambant neufs, de dernière génération, qui serviront pour la prise en charge sanitaire de la population. Dans le même sillage, le ministre de la Santé publique s'est rendu également à l'ancien hôpital encore opérationnel. Il y sera accueilli par le personnel soignant.



Plusieurs services ont reçu sa visite. Il s'agit notamment des urgences, du laboratoire, de la maternité, de la médecine, entre autres.



Dans sa déclaration à la presse, le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abderahim, indique que c'est une visite de prospection, à quelques jours de l'inauguration du nouvel hôpital provincial. Il ajoute que l'hôpital actuel sera entièrement déplacé, car celui nouvellement construit, a une grande capacité d'hospitalisation.



Par ailleurs, il soutient que la prise en charge sera mieux, car l'hôpital est doté des matériels médicaux techniques modernes. Selon lui, il permettra d'assurer la continuité des services, mais également, le transfert des malades vers l'hôpital de révérence.