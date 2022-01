Tchad : le ministre de la Santé s’insurge contre la vente illicite de médicaments

Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, le Dr Abdoulaye Fabre Fadoul, a adressé ce 4 janvier 2022, une note circulaire, à l’attention des vendeurs des médicaments et autres produits de santé illicites, dans la ville de Ndjamena.



« Il m’a été donné de constater avec regret, l’installation anarchique des points de vente des médicaments et autres produits pharmaceutiques d’origine douteuse et dans des conditions ne respectant pas les normes, par des personnes non qualifiées dans la ville de Ndjamena et plus précisément aux alentours des établissements de santé », écrit-t-il.



Le ministre en charge de la Santé publique reconnait que ce phénomène qui a pris une ampleur inégalée ces derniers temps, en plus de la violation des textes en matière de la pharmacie qu’il constitue, expose la population à des produits contrefaits, mettant de ce fait la vie de celle-ci en danger.



Bien plus, il rappelle que « toute vente des produits de santé et l’exercice de la profession pharmaceutique sans l’autorisation préalables du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale sont répréhensibles par les textes relatifs à la pharmacie ».



Tout en demandant à tous ces vendeurs illégaux de déguerpir sans délai les sites anarchiquement occupés, sur les devantures des hôpitaux et autres structures de santé, le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale rappelle également que « les contrevenants s’exposent à la dure application de la loi ».