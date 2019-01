Tchad : le ministre de la Sécurité met en garde la police contre l'arnaque des civils

Le nouveau directeur général de la Police nationale, contrôleur général de police Ousman Bassi Lougouma a été installé le 25 janvier dans ses fonctions par le ministre de l'Administration du territoire, de la Sécurité publique et de la Gouvernance locale, Mahamat Abali Salah.



Le directeur sortant, Général de corps d'armées Tahir Erda -par ailleurs nouveau chef d'état major de l'armée de terre- qui a passé 5 ans à la tête de la Police nationale, a pris la parole pour défendre son bilan. "Dès notre prise de service, nous nous sommes attelés suivant les orientations de la haute hiérarchie à réorganiser les services de la police nationale afin de les rendre plus opérationnels pour faire face aux défis sécuritaire de l'heure", a expliqué Tahir Erda.



Le ministre de l'Administration du territoire, de la Sécurité publique et de la Gouvernance locale, Mahamat Abali Salah a rappelé les missions et les défis du nouveau directeur.



"Vous devez vous organiser avec vos services, surtout le service de l'immigration et mettre en place un mécanisme de sécurisation des documents officiels afin de montrer à tout notre entourage une bonne image de notre pays. En ce qui concerne Interpol, vous allez disposer d'une base de données fiable qui sera partagée avec les pays voisins. Tout comme en matière de sécurité publique, je ne veux rien entendre du problème d'arnaque de la population", a-t-il affirmé.



"Vous devez convenir avec moi que nous sommes partis de très loin pour arriver où nous sommes aujourd'hui. Mon souci est que cet élan soit conservé par tous les moyens afin d'éviter de retomber dans les situations antérieures qu'a connu notre pays", a précisé le contrôleur général de police Ousman Bassi Lougouma.



Le nouveau directeur a précédemment occupé la tête de la direction des ressources humaines, financières et du matériel de la Police nationale.