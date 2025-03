Tchad : le ministre de la Sécurité publique interdit la marche du Collectif de la CNDH

Le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, le général de corps d'Armée Ali Ahmat Aghabach a signé un arrêté portant interdiction de la marche pacifique du Collectif des Victimes de licenciement supposé abusif de la Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH), prévue le lundi 17 mars 2025.



Les motifs avancés pour cette interdiction portent sur « le non-respect des dispositions des articles 5 et 6 de l’Ordonnance N° 011/PR/2023 du 1er août 2023, relatives aux manifestations sur la voie publique ; et le risque à l’ordre public ».



« En cas de non-respect des termes du présent arrêté, les organisateurs seront tenus pour responsables devant les juridictions compétentes de la République, des éventuelles casses, d’effractions, de toute autre infraction ou de débordements », relève l’article 2 de l’arrêté signé ce 11 mars 2025.