Tchad : le ministre de la Sécurité publique rappelle les mesures prescrites lors des manifestations

Conformément à l'arrêté N°003 du 8 janvier 2025, le ministre de la Sécurité publique et de l’Immigration, le général de corps d’armée Ali Ahmat Aghabach, appelle tous les organisateurs de manifestations festives ou nuptiales à respecter les consignes suivantes lors des cortèges :

-Avoir l'autorisation préalable de la mairie centrale ou les mairies d'arrondissements avec copie à la direction de la Sécurité publique de la Police nationale ;

-Signer un engagement de prendre toute responsabilité en cas de débordements (obstruction de la vole publique, parade dangereuse, casses, destruction des biens publics, stationnements et danses aux ronds-points, effractions où toute autre infraction) ;

-Déterminer l’itinéraire, les points de départ et de l'arrivée ;

-Interdire formellement l’utilisation d'armes à feu ;

-Faire respecter le feu tricolore ;

-Faire subir aux contrevenants le contrôle des pièces et des organes des véhicules ;

-Utiliser un nombre n'excédant pas 15 véhicules dans le cortège et communiquer leurs immatriculations à l'autorité compétente ;

-Proscrire l'utilisation des véhicules de l'Etat (véhicules militaires et de l'administration publique) ;

-Respecter l'heure de la fin des cérémonies fixée à 22 heures précises.



En cas de non-respect des termes du présent arrêté, les organisateurs seront tenus pour responsables devant les juridictions compétentes de la République.