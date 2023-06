Tchad : le ministre de la communication s'explique devant le CNT sur le personnel de l'ONAMA

Placé sous la tutelle du Ministère de la Communication, l'ONAMA emploie du personnel ainsi que des stagiaires qui, en fonction de leur performance, peuvent être recrutés en tant que personnel permanent. C'est dans cette perspective que l'ONAMA accueille des stagiaires pour des durées généralement comprises entre deux et trois mois, selon les services concernés.



Un grand nombre de ces stagiaires finissent par obtenir des contrats de travail au sein de la structure. Cependant, malgré ces efforts, certaines irrégularités au sein de cette institution laissent penser qu'il existe un sentiment de négligence à l'égard de certains stagiaires.



Épuisés après des années de difficultés et de travail acharné en tant que stagiaires, les techniciens bénévoles de la Télé Tchad se sont concertés et ont adressé plusieurs notes aux autorités compétentes afin de régulariser leur situation. Malheureusement, à ce jour, aucune mesure n'a été prise pour soulager leur situation.



Lors d'une Assemblée Générale tenue le 10 janvier 2023, les techniciens bénévoles de la Télé Tchad ont décidé de suspendre leurs activités à partir du 11 janvier 2023, jusqu'à ce que leur situation soit régularisée.



Il convient de souligner que l'ONAMA compte actuellement 744 agents, dont beaucoup travaillent sans salaire.



Cette situation préoccupante souligne la nécessité d'apporter une attention particulière aux stagiaires et bénévoles de l'ONAMA. Il est essentiel que leur contribution et leur engagement soient reconnus et que des mesures soient prises pour régulariser leur statut et garantir des conditions de travail équitables.



Le ministre de la communication, Aziz Mahamat Saleh, a pris note de ces préoccupations et s'est engagé à examiner attentivement la situation des stagiaires et bénévoles de l'ONAMA. Des mesures appropriées seront prises afin de résoudre les problèmes soulevés et de garantir des perspectives d'emploi équitables au sein de l'institution.



Le ministre Aziz Mahamat Saleh assure que le gouvernement reste déterminé à promouvoir un environnement de travail sain et équitable pour tous les travailleurs de l'ONAMA, en reconnaissant leur contribution essentielle au secteur des médias audiovisuels au Tchad. Des efforts seront déployés pour régulariser la situation des stagiaires et bénévoles et garantir leur intégration professionnelle au sein de l'ONAMA.