Tchad : le ministre de la défense rappelle les gendarmes à l'ordre

Le ministre délégué à la Présidence de la République chargé de la défense nationale et de la sécurité, général Mahamat Abali Salah, a déclaré mercredi que "la présence d'un gendarme au milieu (des) populations doit être un gage de sécurité et non une incitation à la fuite".



Il s'est exprimé lors de l'installation dans ses fonctions du nouveau directeur de la Gendarmerie nationale, le général de brigade Djonta Marcel.



"Votre mission exige une persévérance et une obligation de résultat. Donc, donnez le meilleur de vous-même pour reconquérir la confiance de nos populations en posant des actes concrets, probants, dans l'exercice délicat du maintien et du renforcement de la sécurité et de la consolidation de la paix sociale", a souligné le général Mahamat Abali Salah.



Selon lui, "aussi bien en ville qu'en rase campagne, en tant que responsable des gendarmes, vous devez agir avec dignité, impartialité, exemplarité, probité et faire preuve de neutralité et de respect. Les menaces sécuritaires qui pèsent sur notre pays sont asymétriques et leurs conséquences sur nos populations sont incalculables."



"Conserver les acquis de l'état d'urgence"



Le ministre a appelé le directeur entrant de la Gendarmerie nationale à "continuer les oeuvres déjà entreprises par (ses) prédécesseurs".



Il a ajouté que "les faits brulants de l'heure sont entre autres ceux de conserver les acquis de l'état d'urgence qui a permis une accalmie relative dans le pays. Les conflits intercommunautaires en général et agriculteurs-éleveurs en particulier mettent à rude épreuve la cohabitation pacifique en milieu rural. Pour ce faire, la gendarmerie doit anticiper sur ces conflits avec ténacité pour appuyer le ministère de l'Administration territoriale à travers ses services décentralisés et aussi la justice en vue de restaurer l'autorité de l'Etat."



Les gendarmes ont été invités à respecter scrupuleusement le Code de déontologie.