Tchad : le ministre de la santé ému par la libération de trois otages, agents de son département

Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul, s'est dit, lundi, très touché par l'annonce surprise de la libération, le 28 août 2020, par les forces de défense et de sécurité, de trois agents de santé des mains de Boko Haram.



Il exprime son soulagement pour les otages et leurs familles ainsi que pour tout le personnel du ministère de la Santé publique et partant pour toute la nation tchadienne.



"Nous félicitons et exprimons toute notre proximité à toutes les familles des ex-otages qui ont fait preuve de courage exceptionnel et de dignité durant ces 10 mois d'attente anxieuse", ajoute le ministre.



Les agents avaient été enlevés en octobre 2019 par des hommes armés se revendiquant de la secte Boko Haram alors qu'ils étaient en mission au Lac.