Tchad : le ministre de la santé visite l'hôpital Tchad-Chine à N'Djamena

Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul et le secrétaire d’État à la Santé publique et à la solidarité nationale Dr. Djiddi Ali Sougoudi, ont effectué lundi une visite à l’hôpital de l’Amitié Tchad-Chine, dans le 8ème arrondissement de N'Djamena.



La délégation a visité les différents services et la salle d'accueil des malades, avant de tenir une réunion de présentation de l'hôpital en présence du directeur général, Dr. Hamid Djabar.



Selon le ministère de la Santé publique, "les forces, les faiblesses et les perspectives ont constitué l’essentiel des points développés par le directeur de l’hôpital."



Le ministre de la Santé publique a félicité le personnel pour son courage. Il a rappelé également l’importance du respect des règles professionnelles.



Selon Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul, cette visite sera suivie d’une séance de travail avec les responsables de l'hôpital en vue d’insuffler une nouvelle dynamique.



Le secrétaire d’État Dr. Djiddi Ali Sougoudi a invité les responsables à s’assumer et à faire de la rigueur leur mot d’ordre pour plus de réponses aux besoins de santé des usagers de l'hôpital.