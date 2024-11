Tchad : le ministre des Affaires et son homologue français visitent la frontière Tchad-Soudan

Abderaman Koulamallah, en compagnie de son homologue français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot et du secrétaire général adjoint aux Affaires humanitaires des Nations-Unies, Tom Flecher, a visité la frontière Tchad-Soudan, ce jeudi 28 novembre.



Cette mission a pour objectif de constater la réalité alarmante de l’afflux massif de réfugiés, l’accès à l’aide humanitaire et les conditions d’accueil de ces réfugiés, ainsi que les retournés tchadiens. Une situation qui nécessite une attention immédiate de la communauté internationale.



Chaque jour, des centaines de personnes fuient la violence et l'instabilité dans leur pays d'origine, cherchant refuge à Adré et dans ses environs. Actuellement, plus d’un million et demi de réfugiés sont accueillis et pris en charge dans l’Est du Tchad.



Cette situation exerce une pression énorme sur les ressources locales, et exacerbe les défis économiques, sanitaires et sociaux auxquels les populations hôtes font déjà face. Pour les chefs des différentes délégations, il est impératif que la communauté internationale se mobilise pour répondre à cette crise humanitaire.



Le soutien matériel, financier et logistique est essentiel pour garantir une aide adéquate pour la réinsertion sociale des réfugiés, tout en veillant à la sécurité et au bien-être des populations locales. Sur le terrain, le chef de la diplomatie tchadienne a reconnu et a salué le travail humanitaire remarquable que font les organisations nationales et internationales.



Il a également salué la visite de son homologue français qui illustre l’engagement de son pays à être aux côtés du Tchad pour faire face à cette situation. Nos forces de défense et de sécurité ont été aussi remerciées par le chef de la diplomatie tchadienne pour leur professionnalisme et le sens d’humanité dont elles font preuve depuis le début de cette crise.



C’est la deuxième descente sur le terrain du ministre d’État, et il a promis de revenir pour suivre l’évolution de la situation, conformément à l’engagement du chef de l’État tchadien Mahamat Idriss Deby Itno.