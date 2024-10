Tchad : le ministre des Affaires étrangères participe à la Conférence ministérielle de la Francophonie

Le ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, Abderaman Koulamallah a participé, ce jeudi 3 octobre à Paris, à la 45ème session de la Conférence ministérielle de la Francophonie.



Cette session ministérielle a pour objectif principal de préparer le 19ème Sommet de la Francophonie, qui se tient les 4 et 5 octobre 2024 dans la capitale française.



Placé sous le thème « Créer, innover et entreprendre en français », ce sommet, auquel prendra part le président de la République du Tchad, Mahamat Idriss Deby Itno, mettra l'accent sur la promotion de la créativité, de l'innovation et de l'entrepreneuriat dans l'espace francophone, afin de renforcer les liens entre les pays francophones, et d'encourager le développement d'initiatives en langue française.