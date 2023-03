Tchad : le ministre des Armées prévoit un départ échelonné à la retraite des militaires

Le 13 mars 2023, le ministre en charge des armées, le général Daoud Yaya Brahim, a annoncé l’échelonnement du départ à la retraite des militaires tchadiens, lors de l’adoption de la loi portant ratification de l'ordonnance N°002/PT/2023 du 13 janvier 2023 portant statut général des militaires des forces de défense et de sécurité.



Lors de son intervention au Palais de la démocratie, le ministre a affirmé qu’il avait prévu des mesures d’accompagnement pour les militaires qui ont donné de leur sang pour la sécurité du pays.



« Je ne peux pas vous dire que ces honorables officiers, sous-officiers et soldats qui ont servi ce pays vont aller comme ça. Jamais. La retraite, je pense que nous sommes tous d’accord, c’est une étape normale. Maintenant, on va séquencer le départ de ces soldats », a-t-il déclaré.



Le général a également souligné que l’échelonnement se fera en fonction de l’âge et qu’il y aura un tri pour séparer les soldats les plus solides de ceux qui souhaitent partir à la retraite. Il a ajouté que la jeunesse tchadienne attendait de servir l’État et que le départ à la retraite des militaires sera donc progressif.



Le ministre a conclu en affirmant que toutes les mesures avaient été prévues pour accompagner les militaires dans leur départ à la retraite et que cela ne se fera pas en un ou deux ans, mais de manière échelonnée sur plusieurs années.