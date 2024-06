Tchad : le ministre des Communications, de l'Économie numérique et de la Digitalisation reçoit l'ambassadeur de Chine

La Chine, forte de son expérience dans le développement des télécommunications numériques, se dit prête à coopérer avec le gouvernement de la 5e République pour renforcer son évolution dans le domaine des télécommunications et de l'économie numérique. L'ambassadeur a invité le Tchad, par l'intermédiaire de son ministre des Télécommunications, Dr Boukar Michel, à participer à la formation de coopération sino-africaine qui aura lieu en septembre prochain à Pékin.



Dans un monde où la numérisation est devenue un facteur de développement incontournable, le Tchad souhaite renforcer ses capacités pour être au même niveau que d'autres nations. À travers cet échange bilatéral, le pays de Toumaï s'engage à booster son niveau dans le domaine des télécommunications et de l'économie numérique.



Pour l'ambassadeur de Chine au Tchad, le pays regorge d'un important potentiel dans le développement du numérique. À cet effet, la Chine est prête à s'engager avec le nouveau gouvernement pour apporter son soutien au pays de Toumaï dans le développement de l'économie numérique.



Monsieur Wang Xining a également ajouté que la Chine compte initier une formation dans le domaine du journalisme pour permettre aux professionnels des médias tchadiens de renforcer leurs capacités de traitement de l'information dans un monde où la technologie est omniprésente.



Au cours de leur discussion, Monsieur Wang Xining a également félicité Dr Boukar Michel, ministre des Télécommunications et de l'Économie numérique, pour sa réceptivité et son engagement à renforcer les télécommunications et l'économie numérique du Tchad.