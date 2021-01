Tchad : le ministre des Finances en visite à la douane, au trésor et au domaine

N'Djamena - Le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, a visité vendredi les différentes entités de son département ministériel. Il s'est rendu dans des services de recettes mais aussi de dépenses et de prévisions, notamment la douane, le trésor et la direction générale du domaine et du patrimoine. La secrétaire d'État aux Finances et au Budget, Mme. Alixe Naïmbaye, était également présente.



"Pour nous c'est un peu une espèce d'entrée au titre de l'année 2021 pour échanger nos voeux et saluer le travail qui a été le leur tout au long de l'année 2020, les encourager à redoubler d'efforts tel que demandé par les plus hautes autorités, notamment le Maréchal du Tchad, et les appeler aux bonnes pratiques", a déclaré le ministre.



Tahir Hamid Nguilin a encouragé à commencer l'année de manière vigoureuse pour respecter mois après mois les prévisions du budget et tenir les engagements en terme de mobilisation des recettes.



"Il a été rappelé l'importance de la question des réformes", précise le ministre. Il s'agit notamment des réformes informatiques, de sécurisation des recettes, de Mobile banking et de bancarisation.