Tchad : le ministre des Transports instruit le BNFT sur le bon de chargement

Le ministre des Transports et de la Sécurité routière, Mme Fatimé Goukouni Weddey, porte à la connaissance de l’opinion nationale que, suite aux différentes rencontres avec les organisations professionnelles des transporteurs sur leurs préoccupations et après échanges, certaines mesures ont été prises.



En effet, des instructions ont été données au Bureau National de Fret Terrestre (BNFT), à l’effet de rendre opérationnelle le bon de chargement, au profit de tous les transporteurs tchadiens, sans exception et en ayant un droit de regard sur sa mise en œuvre. Toutefois, il reste attendu que l’édition et la gestion du bon de chargement relèvent exclusivement de la compétence des transporteurs.



Par ailleurs, il est rappelé au BNFT et aux administrations déconcentrées compétentes de veiller à l’application de l’arrêté interdisant le transport de marchandises, d’un point à un autre du territoire, au moyen de véhicules immatriculées à l’étranger. Le ministre des Transports précise également que l’affaire relative à la jouissance du siège du Syndicat Unifié des Chauffeurs et Conducteurs du Tchad (SUCCT), est en cours de solution auprès des autorités compétentes.



Cela étant, suite à ces mesures, les transporteurs ont décidé de suspendre le mot d’ordre de grève enclenchée le 08 mai 2022, sur l’ensemble du territoire national.

Enfin, concernant les autres points de revendications, les deux parties ont convenu de les examiner dans le cadre d’une commission ad hoc prévue à cet effet.