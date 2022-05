Tchad : le ministre des sports annonce un tournoi inter-institutions à N'Djamena

La 1ère édition du tournoi inter-institutions aura lieu du 28 mai au 26 juin prochain à N'djamena. C'est le ministre en charge de la jeunesse et des sports, Mahamoud Ali Seid, qui a fait cette déclaration à la presse ce 7 mai 2022.



Le tournoi est ouvert à tous les ministères publics et au secteur privé. Ce tournoi de football inter-institutions s’inscrit dans le cadre du sport pour tous et du sport-loisir.



Le ministre souligne que ce tournoi vise essentiellement à offrir un cadre de pratique sportive aux travailleurs du secteur public et privé et à renforcer la solidarité, ainsi que le rapprochement entre les agents du secteur public et privé.



Pour la réussite de cette 1ère édition du tournoi de football inter-institutions, le ministre lance un appel pressant à toutes les institutions désireuses de prendre part à ce tournoi de s’inscrire sans délai sur la liste des équipes participantes.