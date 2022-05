Tchad : le ministre du Commerce interpellé par le CNT sur la cherté de la vie

Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Ali Djadda Kampard a été interpellé ce 17 mai au Palais de la démocratie par les conseillers nationaux sur la flambée des prix des produits de premières nécessités dans les marchés.



Dans sa présentation, le ministre a souligné l'engagement du gouvernement de transition dans la recherche de réponses appropriées avec promptitude pour l'amélioration des conditions de vie des tchadiens. Il a ensuite situé le contexte et de faire comprendre à l'assistance les causes réelles du phénomène de la flambée des prix, rapporte son département ministériel.



Les conseillers nationaux ont proposé des pistes de solutions pour palier très rapidement au phénomène de la flambée des prix des produits de premières nécessités. Le ministre a rassuré que leurs propositions seront prises en compte.