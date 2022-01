Tchad : le mouvement rebelle UFCD annonce un compromis pour sa participation au pré-dialogue de Doha

Dans un communiqué signé de son commissaire à la communication, Mahamat Ahmat Kebir, par ailleurs porte-parole, l’Union des Forces pour le Changement et la Démocratie (UFCD) annonce qu’elle a été contactée par le chef de mission du Comité technique spécial, pour la préparation et la participation des mouvements politico-militaires au pré-dialogue et au Dialogue nationale inclusif.



Ainsi, une rencontre entre la délégation de l’Union des Forces pour la Changement et la Démocratie et celle du Comité technique spécial (CTS) a lieu le 14 janvier 2022 à Khartoum (Soudan).



La délégation de l’UFCD était conduite par son coordonnateur général, le colonel Abdoulaye Malick Adam, alors que celle du Comité technique spécial avait à sa tête, son chef de mission, Ahmat Issakha Diar. A cette occasion, l’UFCD a posé ses conditions préalables avant toute participation éventuelle au pré-dialogue.



Il faut rappeler que des prises de contact qui remontent à plusieurs semaines, sont consécutives à une démarche visant à trouver un compromis et à la préparation de l’UFCD pour sa participation au pré-dialogue avec les mouvements politico-militaires qui se tiendra au Qatar. Cela étant, l’UFDC s’engage donc à participer au pré-dialogue des mouvements politico-militaires.