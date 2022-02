Tchad : le nombre des maîtres de sport formés augmente au Mayo Kebbi Ouest

Après un mois de formation, 43 animateurs communautaires d'éducation physique et sportive ont reçu leurs parchemins ce 5 février à Pala dans la province du Mayo Kebbi Ouest.



C'est pour le compte de la cinquième promotion que ces jeunes ont été outillés en techniques de pratique de sport afin de renforcer le nombre d'encadreurs sur le terrain.



Les lauréats peuvent désormais servir et gérer les activités physiques et sportives dans les établissements scolaires du cycle moyen et secondaire, indique le délégué provincial de la jeunesse, des sports et de l'entrepreneuriat du Mayo Kebbi Ouest, Amigué Félix. Car dit il, les participants ont bénéficié des stages d'observations et de responsabilités dans les établissements scolaires.



Ladite délégation organise annuellement cette formation au profit des jeunes dans le Mayo Kebbi Ouest suite à la pratique du sport qui est rendue obligatoire au Brevet de l'Enseignement Fondamental (BEF).



Cette cinquième édition n'a vue que la participation de deux filles. L'ensemble des 43 animateurs sont venus des cinq départements que compte la province. Le majeur de promotion à une moyenne de 16.