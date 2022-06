Tchad : le nouveau DG des douanes exige la rigueur et l’honnêteté

Le nouveau directeur de douanes et des droits indirects, Abdoulaye Tahir Dabou, et son adjoint Kondol Neldji Ismaël, ont été installés ce 23 juin par l’inspecteur général du ministère des Finances.



A cette occasion, l'inspecteur général du ministère des Finances, Moustapha Lougman Hissein a salué le travail de l'équipe sortante, dans le cadre de la réforme du recouvrement des recettes.



Le directeur entrant, Abdoulaye Tahir Dabou, a demandé à ses collaborateurs de se mettre au travail. « Un travail bien fait, dans l'assiduité, la rigueur et surtout l'honnêteté. Aucune une erreur sa tolérée », a-t-il martelé.