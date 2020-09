Tchad : le nouveau calendrier scolaire 2020-2021 dévoilé

L'arrêté n° 256 du 27 août 2020 signé par le ministre de l'Éducation nationale et de la Promotion civique, Aboubakar Assidick Tchoroma, fixe le calendrier scolaire 2020-2021 comme suit :



- Le mardi 15 septembre 2020, rentrée administrative ;

- Le jeudi 1er octobre 2020, rentrée des classes ;

- Du lundi 23 décembre 2020 à la dernière heure des cours au lundi 4 janvier 2021 à la première heure des cours, congés de fin du premier trimestre ;

- Du mercredi 31 mars 2021 à la dernière heure des cours au mardi 6 avril 2021 à la première heure des cours, congés de fin du deuxième trimestre ;

- Le jeudi 17 juin 2021 à la dernière heure des cours, fin de l'exécution des programmes scolaires ;

- Du vendredi 18 juin 2021 au mardi 31 août 2021, les grandes vacances ;

- Le mercredi 15 septembre 2021, rentrée administrative pour l'année scolaire 2021-2022 ;

- Le vendredi 1er octobre 2021, rentrée des classes pour l'année scolaire 2021-2022.



Les journées commémorant les fêtes nationales et religieuses suivantes sont chômées. Il s'agit de :

- Toussaint : Dimanche 1er novembre 2020 ;

- Proclamation de la République du Tchad : samedi 28 novembre 2020 ;

- Journée de la liberté et de la démocratie : mardi 1er décembre 2020 ;

- Noël : mercredi 25 décembre 2020 ;

- Pâques : lundi 5 avril 2021 ;

- Fête de travail : samedi 1er mai 2021 ;

- Aïd-El-Fitr : fin du ramadan ;

- Aïd El-Adha (Tabaski) ;

- Aïd-El-Maoulid : naissance du prophète.