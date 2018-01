Tchad : le nouveau centre d'etude pour le développement veut lancer la chaine "Sahel 7"

Pour sa part, le fondateur et président du Centre d’Étude pour le Développement et la Prévention de l’Extrémisme (CEDPE), Ahmat Yacoub Dabio a estimé que le centre va servir à mener des actions pratiques pour approfondir les études de compréhension et de prévention sur l’extrémisme violent, et de contribuer aux mécanismes de son éradication.



« Nous agissons et vous invitons à agir ensemble pour prévenir l’extrémisme violent. La conception que nous défendons consiste à entreprendre des démarches visant à jouer un rôle dans la déradicalisation des extrémistes et à prévenir l’extrémisme », a déclaré le président du CEDPE.



Au cours de l’année 2014, 69 pays ont été touchés par le terrorisme. Le nombre des personnes tuées s’élève à 32.685, les civils représentant 80% des victimes, selon l’Institut pour l’Économie et la Paix.