Tchad : le nouveau coordinateur résident du Système des Nations-Unies remet ses lettres de créance

Pr François Xavier Batalingaya, le nouveau coordinateur résident du Système des Nations-Unies et coordinateur humanitaire au Tchad, a remis les copies figurées de ses lettres de créance au ministre d'État, ministre des Affaires Étrangères et des Tchadiens de l'Étranger, l'ambassadeur Mahamat Saleh Annadif, ce jeudi 28 mars 2024.



Le nouveau coordinateur résident du Système des Nations-Unies a exprimé sa gratitude envers le gouvernement et le peuple tchadien, pour leur accueil des millions de réfugiés en provenance des pays voisins.



Il a souligné l'engagement du système des Nations-Unies à soutenir non seulement les réfugiés, mais aussi les personnes déplacées et les communautés locales.



Dans ses propos, le nouveau coordinateur a mentionné qu'un plaidoyer sera présenté aux partenaires lors de la conférence des acteurs humanitaires prévue en avril à Paris, visant à accompagner le Tchad dans ses initiatives, et à répondre à cette crise humanitaire.