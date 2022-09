Tchad : le nouveau délégué du Batha à l'éducation installé dans ses fonctions

Nommé par décret n°2958 du 12 septembre 2022, le nouveau délégué de l'Education nationale et de la Promotion civique, Yacoub Ibrahim Ahmat, a pris ses fonctions ce 30 septembre 2022, à Ati, chef-lieu de la province du Batha.



C’est le gouverneur de la province, Djimta Ben-Degon, qui a présidé la cérémonie d'installation, en présence de plusieurs invités et des responsables d’autres départements ministériels.



À cette occasion, le délégué sortant, Mahamat Ali Nassir, a fait le bilan durant son séjour à la délégation, et a remercié les autorités de la province du Batha, pour leur franche collaboration. Il a demandé à ses proches collaborateurs de garder le même élan, pour aider le nouveau délégué.



Dans son discours d'installation, le gouverneur la province, Djimta Ben-Degon, a précisé que des défis restent à relever dans la province du Batha, en faveur de la scolarisation des filles, l’éducation des enfants et le suivi des enseignants pour la bonne marche de système éducatif.



Pour sa part, le délégué entrant, Yacoub Ibrahim Ahmat, a demandé la contribution des uns et des autres pour assurer sa mission avec loyauté. La cérémonie a pris fait par la signature du procès-verbal de passation de service.