Tchad : le nouveau délégué du pétrole, des mines et de l'énergie installé au Borkou

Le nouveau délégué du pétrole, des mines et de l'énergie, Moussa Attom, a été installé officiellement dans ses fonctions par le gouverneur de la province du Borkou. C'était au cours d'une cérémonie au sein du bureau du premier magistrat de ladite province que cette installation a eu lieu.



Le gouverneur Ali Maïdé Kebir a félicité le nouveau délégué Moussa Attom pour cette noble mission qui lui a été confié. Il l'a invité à une collaboration parfaite avec ses pairs pour la réussite de sa mission.



Le gouverneur Ali Maïdé Kebir a appelé les différents délégués provinciaux à une synergie de travail afin d'honorer la politique voulue par le Gouvernement.



Le nouveau délégué du pétrole, des mines et de l'énergie, Moussa Attom, s'est réjouit de cette mobilisation lors de son installation. Il a remercié de vive voix le chef de l'Etat, son ministère de tutelle, et les participants présents lors de son installation.



Moussa Attom a demandé la contribution de tout le monde afin de surmonter les obstacles.