Tchad : le nouveau délégué provincial à l'environnement du Ouaddaï installé

Le gouverneur de la province du Ouaddaï Ramadan Erdebou a installé samedi à Abéché, le nouveau délégué provincial du ministère de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche, Abbas Abdelkerim Badour.Il remplace le délégué provincial sortant Hassan Ibrahim Ali, appelé à d'autres fonctions, selon un décret du chef de l'Etat Hassan Ibrahim Ali, a énuméré plusieurs réalisations au cours de ses fonctions, notamment l'inauguration du barrage d'Abougoudam, le projet Biteha II et d'autres projets dans des villages, centres de santé et établissements d'enseignement.Le gouverneur de la province du Ouaddaï Ramadan Erdebou a remercié l'ancien délégué pour avoir atteint ses objectifs. Il a appelé à plus d'efforts pour surmonter les difficultés existantes et a souhaité que la nouvelle équipe unisse ses forces pour préserver l'environnement.Dans son discours, le nouveau délégué, Abbas Abdelkerim Badour, a exprimé sa satisfaction pour la confiance que les autorités ont placé en lui. Il s'est engagé à atteindre les objectifs requis avec l'aide du gouverneur et des responsables provinciaux.