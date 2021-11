Tchad : le nouveau directeur de l'École normale d'instituteur d'Abéché installé

La cérémonie s'est déroulée au sein de l'institution. Elle a été présidée par le délégué de l'éducation nationale et de la promotion civique du Ouaddaï, Hissein Brahim Abdoulaye.



Nommé aux termes de l'arrêté ministériel n°280 du 21 octobre 2021, le nouveau directeur Ibrahim Mahamat Saleh a été officiellement installé dans ses nouvelles fonctions. Il remplace à ce poste Bechir Youssouf qui a dirigé l'École durant 3 années.



Bechir Youssouf, ancien cadre de l'éducation qui a servi son pays pendant plusieurs décennies, est désormais admis à la retraite. Dans son bilan, le directeur sortant à tout d'abord parlé des missions assignées à cette École qui sont celles de former les instituteurs adjoints et les instituteurs bacheliers. Il a exprimé toutes ses reconnaissances à la délégation de l'éducation nationale du Ouaddaï et ses collaborateurs pour le soutien à ses côtés durant son séjour à la tête de l'École.



Bechir Youssouf a demandé au personnel de garder le même esprit d'équipe afin de permettre au nouveau directeur d'accomplir sa mission.



Installant, le nouveau directeur, le délégué de l'éducation nationale et de la promotion civique du Ouaddaï, Hissein Brahim Abdoulaye, a reconnu les efforts fournis par le directeur sortant. "En dépit des difficultés, il a atteint son objectif avec brio", a-t-il dit.



S'adressant au nouveau directeur, le délégué a dans un premier temps retracé son parcours professionnel. Il est un cadre chevronné de l'éducation car il a servi à plusieurs postes de responsabilité avant d'être nommé à la tête de l'École normale d'Abéché.



Le délégué l'a exhorté à avoir une franche collaboration avec les uns et les autres pour la réussite de cette noble tâche. Il l'a rassuré de sa disponibilité à l'accompagner dans sa mission.



Le nouveau directeur de l'École normale d'instituteur bilingue d'Abéché, Ibrahim Mahamat Saleh, s'est engagé à faire de son mieux pour être à la hauteur de sa tâche afin de gagner la confiance de sa hiérarchie. Il a demandé le concours des uns et des autres pour atteindre ses objectifs.