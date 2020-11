Tchad : le nouveau directeur de l'Institut national de la jeunesse et des sports installé

"En trois ans et cinq mois de collaboration, beaucoup des cachets ont été posés.Tout n'a pas été heureux mais tout n'a pas été aussi malheureux", indique le directeur sortant.



Il évoque des missions qui étaient en perspective dans son programme : la poursuite de la formation des formateurs de l'lNJS conformément aux attentes, l'accompagnement administratif et financier des enseignants inscrits en doctorat et la réactualisation du référentiel des enseignements et des syllabus.



Moussa Hassan Idibey cite également la construction d'un bâtiment devant abriter lesdits enseignements, la formation en recyclage du personnel enseignant et administratif, le renforcement de la coopération avec d'autres partenaires et institutions soeurs, et la promesse faite aux enseignants pour la dotation en moyens roulants notamment les engins à deux roues.