Tchad : le nouveau gouverneur du Guéra au contact de l'administration

Le gouverneur de la province du Guéra, Sougour Mahamat Galma, a tenu ce 13 juillet 2021, une réunion de prise de contact avec les autorités administratives, les magistrats et les services déconcentrés de l'État. Quelques jours après sa prise de service, le gouverneur de la province du Guéra a ainsi entamé une série des rencontres avec ses collaborateurs à différents niveaux.



Dans son mot de bienvenue, le gouverneur a d'abord situé les uns et les autres, sur leurs missions principales, pour lesquelles ils sont nommés. « Cette mission est de représenter l'État et servir le peuple. C'est pourquoi chaque responsable doit respecter l’autorité de l'État », a rappelé le nouveau gouverneur de la province du Guéra.



Sougour Mahamat Galma a exhorté les autorités administratives et les différents services déconcentré de l'État, à être plus appliqués dans leur travail. Il n'a pas manqué de demander à ses collaborateurs de bien l'accompagner dans sa noble et délicate mission.