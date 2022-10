Tchad : le nouveau gouverneur du Kanem rencontre l’administration

Le nouveau gouverneur du Kanem a échangé le 19 octobre avec les chefs des services administratifs, techniques et financiers de l'État, dans la grande salle du gouvernorat. L’objectif est de prendre contact avec ses collaborateurs, pour la bonne marche de l’administration.



La présentation de l’assistance, le respect des textes et lois de la République, la bonne compatibilité entre les différents services, la ponctualité et l’assiduité au travail, la gestion des ressources humaines, matérielles et financières de l’Etat, l’actualisation et le dépôt des listes des fonctionnaires civils de l’Etat, sont des exigences, a martelé par le gouverneur du Kanem, le général Brahim Seid Mahamat.



L’applicabilité effective de ces points susmentionnés constitue, selon lui, la bonne marche de l’appareil administratif. Aussi, le gouverneur du Kanem a mis un accent particulier sur le suivi des activités menées par les partenaires au développement dans le Kanem, et l’absence prolongée et répétitive des agents dans les services publics.



La sécurité des personnes et de leurs biens, le respect mutuel et de la hiérarchie entre les collaborateurs des services, n’ont pas été occultés par le gouverneur.