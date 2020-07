Tchad : le nouveau journal "Notre Santé" voit le jour

Un nouveau journal dénommé "Notre Santé" a été lancé vendredi, a annoncé son directeur de publication, Hissein Hassan Bichara, au cours d'un point de presse, en présente d'un représentant du ministère de la Santé publique.



Le journal est spécialisé dans le domaine de la santé et l'environnement. Il a pour objectif de sensibiliser, informer et éduquer le grand public. "Notre Santé" s'efforcera à promouvoir le bien-être social.



Le directeur de publication, Hissein Hassan Bichara, a insisté sur la notion de préservation de l'environnement et le développement durable. Le journal se veut être un espace d'échange et de partage relatif à la problématique de la santé publique et aux questions relatives à la santé humaine.



Le journal est bilingue, en français et en arabe. Il est imprimé en 8 pages.