Tchad : le nouveau parti AL-TAKHADOUM voit le jour

"AL TAKHADOUM, est une initiative basée sur l'égalité et une ambivalence socioculturelle afin d'aboutir à un Tchad uni, un Tchad fort'', déclare le secrétaire général de la nouvelle formation politique, Mahamat Wardougou Béchir, ce 1 avril 2022 au centre Al-mouna. Il ajoute que 'le parti AL TAKHADOUM est né de la volonté du patriotisme et de la primauté de la justice. Il signifie le progrès du peuple dans un accord de synergie, d'unité, de pardon, du vouloir vivre ensemble et de la combinaison des forces positives.



''Nous, jeunes, venant des différentes couches sociales, convaincus de possibilité d'un progrès politique, économique et sociale, avons conjugué nos forces et notre foi en la patrie afin d'apporter, une réponse conséquente aux défis qui s'imposent. Ces défis, nous les connaissons : il s'agit de la cherté de vie, du chômage, du manque de stabilité politique, de la mauvaise gouvernance, du terrorisme pour ne citer que les défis de base”, poursuit le SG.



Mahamat Wardougou invite le peuple tchadien conscient, patriote, à rejoindre sa formation à fin de hisser le Tchad au dessus de sa valeur actuelle.